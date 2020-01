Paderno, Municipio plastic free: borracce al posto di bottigliette di plastica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paderno Dugnano fa un passo avanti per diventare comune plastic free ed elimina almeno in Municipio le bottigliette di plastica. Per dipendenti e amministratori comunali il nuovo anno inizia con una novità: un erogatore di acqua potabile (proveniente dalla rete idrica pubblica) di cui tutti possono fruire gratuitamente. Per favorire il consumo dell’acqua senza ricorrere alle bottiglie di plastica, il Cral dei dipendenti comunali, in occasione dello scorso Natale, ha regalato a tutti una borraccia termica con il proprio logo. Una significativa e gradita rivoluzione che ha riguardato anche i distributori delle bibite che dai primi giorni dell’anno erogano solo bottiglie di plastica rigenerata e lattine. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

