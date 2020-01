P.T, la demo di Silent Hills creata da Hideo Kojima, cela nuovi dettagli terrificanti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Boundary Break, il meraviglioso canale YouTube che analizza i videogiochi, ha rivolto la sua attenzione a P.T, la demo di Silent Hills creata ai tempi da Hideo Kojima. Avevamo già parlato di come questa demo è stata nel corso degli anni sviscerata, mostrando particolari di cui non eravamo a conoscenza, come ad esempio il fatto che Lisa sia effettivamente sempre dietro di voi durante il gioco.Ebbene, il canale YouTube ha scoperto nuovi inquietanti dettagli a riguardo. Uno di questi riguarda sempre Lisa, in particolare la scena in cui la si vede scomparire nell'ombra contorcendosi come Regan de l'Esorcista; quello che non sapevamo però è il suo sguardo, con un sorriso terrificante che guarda proprio nella nostra direzione.In un altro fotogramma, la telecamera sbloccata dal canale YouTube mostra alle pareti dei bulbi oculari, con in seguito uno sguardo dalla mappa dall'alto che mostra la ... Leggi la notizia su eurogamer

