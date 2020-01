Ospedale Bambino Gesù: nel 2019 raddoppiate le donazioni di latte materno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gara di solidarietà tra le mamme di Roma e del Lazio per i piccoli pazienti del Bambino Gesù: nell’anno appena concluso, 133 neomamme hanno donato complessivamente 758 litri di latte. Dati più che doppi rispetto al 2018, anno in cui la Banca del latte Umano Donato (BLUD) del Bambino Gesù, l’unica nel Lazio, ha raccolto, pastorizzato e distribuito ai bambini malati 362 litri del prezioso alimento ricevuto da 43 nutrici. La maggior parte del latte materno raccolto nel 2019 è stata messa a disposizione di 229 neonati con particolari esigenze terapeutiche ricoverati nell’Ospedale Pediatrico della Sede; circa 200 litri (25% del totale) sono stati invece consegnati ad altre Terapie Intensive Neonatali della Regione Lazio. Grazie alla nuova auto per la raccolta di latte materno a domicilio donata all’Ospedale dalla Centrale del latte di Roma, nel 2019 il servizio della Banca del latte ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ag_notizie : Bimbo in preda a febbre forte e convulsioni salvato dai medici - RobertaVasselli : RT @federicovizo87: La situazione. Sono in ospedale dall’oncologo con una paura fottuta. Un bambino mi ha rassicurato dicendomi “è bravo, n… - dannimava : RT @fondaz_theodora: Se un #bambino sta male, stanno male anche i suoi #sogni. Da oggi con una #donazione al 45581 puoi aiutare i bambini i… -