Oscar 2020: tutto su Parasite, candidato a 6 premi! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono appena uscite le nomination agli Oscar 2020 e Parasite, come da pronostico, è stato nominato a Miglior Film: scopriamolo insieme! Parasite, il film diretto da Bong Joon-ho, è uno dei film candidati agli Oscar 2020, non solo nella categoria Miglior Film Straniero ma anche in altre cinque, tra cui la più prestigiosa, quella a Miglior film dell'anno. Dopo aver conquistato la Palma d'oro a Cannes, la pellicola è approdata nelle nostre sale il 7 novembre 2019. Le nomination ottenute da Parasite agli Oscar 2020 sono: miglior film, migliore regia per Bong Joon-ho, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio, migliore fotografia, miglior film straniero.

