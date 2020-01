Oscar 2020, nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le nomination per gli Oscar 2020 sono finalmente qui. Il 9 febbraio verranno consegnati gli Academy Awards, edizione numero 92, che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles. Tutte le aspettative sono state attese e ora cresce l’attesa per la grande serata. Tutte le nomination degli Oscar 2020 Miglior film «Le Mans 66. La grande sfida», «The Irishman», « Jojo Rabbit», « Joker», «Little Women», « Marriage Story», «1917», «C’era una volta …a Hollywood», «Parasite» Miglior regia Bong Joon-ho («Parasite«), Sam Mendes («1917«), Todd Phillips (« Joker «), Martin Scorsese (« The Irishman») Quentin Tarantino («C’era una volta … a Hollywood») Miglior attore non protagonista Brad Pitt («C’era una volta a Hollywood»), Tom Hanks («A Beautiful Day in the Neighborhood») Anthony Hopkins («The Two Popes») Al Pacino («The Irishman») Joe Pesci («The Irishman») Miglior attrice non ... Leggi la notizia su bigodino

