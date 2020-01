Oscar 2020, miglior film: tutti i candidati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Diamo uno sguardo ai lungometraggi candidati agli Oscar 2020 per il miglior film, la shortlist di quest'anno comprende nove pellicole. Sono state annunciate tutte le candidature agli Oscar 2020, nove i candidati a miglior film che vanno a comporre la shortlist tra cui verrà eletta la miglior pellicola dell'anno cinematografico appena concluso. Di seguito la lista di tutti i candidati a miglior film per gli Oscar 2020: Le Mans '66 - La grande sfida The Irishman Jojo Rabbit Joker Piccole donne Storia di un matrimonio 1917 C'era una volta a Hollywood Parasite Parasite: in arrivo una mini serie tratta dal film prodotta per HBO? La sorpresa più grande, nella lista dei lungometraggi candidati agli Oscar 2020, è la presenza di ... Leggi la notizia su movieplayer

