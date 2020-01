Oscar 2020: Martin Scorsese candidato alla Migliore regia per The Irishman (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella corsa agli Oscar 2020 ci sarà anche Martin Scorsese, nominato anche per la Migliore regia, che, con The Irishman, potrebbe finalmente ottenere il secondo Oscar di una carriera senza eguali. Martin Scorsese torna da protagonista agli Oscar 2020 con The Irishman, il suo ultimo film, prodotto e distribuito da Netflix, che, come da attese, ha fatto incetta di nomination: ben 10 candidature. Compresa quella per la Migliore regia. Martin Scorsese dunque, con quello che forse non sarà veramente il suo ultimo film (ha già firmato per dirigere un documentario e Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio), ma che è in qualche modo il suo testamento cinematografico, e il testamento di un intero genere, il gangster movie, rischia così di portare a casa il secondo premio Oscar della sua ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - trash_italiano : Oscar 2020, tutte le nomination: film, attori, registi candidati - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… -