Oscar 2020, le nomination in streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) . Continua la stagione dei premi al grande cinema e al meglio della tv. Il 13 gennaio finalmente conosceremo le nomination agli Oscar 2020. L'appuntamento è online sul canale Youtube dell'Academy, con la possibilità di farsi mandare anche un promemoria al loro avvio. Tra le 14.15 e le 14.45 scopriremo quanti dei film e dei protagonisti che abbiamo più amato nei mesi scorsi, si contenderà la statuetta più importante di tutte. LEGGI ANCHE: Il calendario del cinema dai Golden Globe agli Oscar 2020 Golden Globe 2020, i vincitori Oscar 2020, per quello al miglior film, a oggi, sono in lizza in 344 Bafta 2020, tutti i candidati Critic's Choice Awards 2020, l'elenco dei vincitori Leggi la notizia su gqitalia

GQitalia : Sei già collegato? #OscarNoms - zazoomnews : Oscar 2020 l’annuncio delle nomination in diretta streaming - #Oscar #l’annuncio #delle #nomination - MsPeggy_Carter : RT @badtasteit: #Oscar2020: segui le nomination in diretta streaming! -