Oscar 2020: Joker è il primo cinecomic DC nominato come Miglior Film (Di lunedì 13 gennaio 2020) Risultato storico per la DC Comics in vista degli Oscar 2020 con Joker che diventa il primo cinecomic ispirato a suoi fumetti ad aggiudicarsi la nomination come Miglior Film. Joker, grazie alle nomination agli Oscar 2020, ha già fatto storia come primo cinecomic della DC Comics ad essere candidato come Miglior Film. Risultato ancora più eccezionale se a questo si aggiunge il fatto che, nella storia degli Oscar, il Film con Joaquin Phoenix è il secondo del genere ad arrivare a un passo dalla statuetta più ambita. Nel 2019 infatti era stato Black Panther ad essere nominato come Miglior Film, categoria in cui era stato poi battuto da Green Book, pur riuscendo a portare a casa ben 3 statuette. I traguardi di Joker non finiscono certo ai paragoni con ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… - Corriere : ?? #Oscar, ecco tutte le nomination ?? -