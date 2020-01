Oscar 2020 | Antonio Banderas ritorna protagonista grazie a Dolor y Gloria

Oscar 2020 : Le Mans '66 - La grande sfida conquista le nomination nelle categorie tecniche : Il film Le Mans '66 - La grande sfida ha ottenuto 4 nomination agli Oscar 2020, conquistando i membri dell'Academy nelle categorie tecniche. Le Mans '66 - La grande sfida, messo un po' in ombra durante la campagna per le nomination, è invece riuscito a ottenere ben 4 candidature agli Oscar 2020, tra cui anche quella a Miglior film. merito del lavoro compiuto dal regista James Mangold per raccontare la storia vera di una rivalità che ha cambiato ...

Oscar 2020 : Joaquin Phoenix condivide la sua reazione alla nomination : Joaquin Phoenix ha ottenuto la nomination come Miglior Attore Protagonista agli Oscar 2020 e l'attore ha condiviso la sua reazione alla notizia. Gli Oscar 2020 sembrano destinati ad avere tra i propri protagonisti Joaquin Phoenix, che ha ottenuto una nomination grazie al film Joker, e l'attore ha ora condiviso la sua reazione alla notizia. L'interprete di Arthur Fleck nel film diretto da Todd Phillips ha contribuito a far ottenere al progetto ...

Oscar 2020 - le nomination tra conferme e sorprese : dal boom di Joker al caso Parasite : Il commento alle nomination agli Oscar 2020: Joker, 1917, C'era una volta a... Hollywood e The Irishman capofila di un'edizione in cui il vero outsider è il coreano Parasite. Non ha quasi alcuna speranza di portarsi a casa la statuetta come miglior film, ma può comunque vantare il primato di nomination agli Oscar 2020: Joker di Todd Phillips, originale cinecomic d'autore che reinventa la genesi del famigerato villain di Batman, si è guadagnato ...

Oscar 2020 : tutto su Parasite - candidato a 6 premi! : Sono appena uscite le nomination agli Oscar 2020 e Parasite, come da pronostico, è stato nominato a Miglior Film: scopriamolo insieme! Parasite, il film diretto da Bong Joon-ho, è uno dei film candidati agli Oscar 2020, non solo nella categoria Miglior Film Straniero ma anche in altre cinque, tra cui la più prestigiosa, quella a Miglior film dell'anno. Dopo aver conquistato la Palma d'oro a Cannes, la pellicola è approdata nelle nostre sale il 7 ...

Oscar 2020 : Martin Scorsese candidato alla Migliore regia per The Irishman : Nella corsa agli Oscar 2020 ci sarà anche Martin Scorsese, nominato anche per la Migliore regia, che, con The Irishman, potrebbe finalmente ottenere il secondo Oscar di una carriera senza eguali. Martin Scorsese torna da protagonista agli Oscar 2020 con The Irishman, il suo ultimo film, prodotto e distribuito da Netflix, che, come da attese, ha fatto incetta di nomination: ben 10 candidature. Compresa quella per la Migliore regia. Martin ...

Oscar 2020 : Piccole Donne conquista l'Academy e ottiene 6 nomination! : Le nomination agli Oscar 2020 hanno visto Piccole Donne conquistare ben 6 nomination, tra cui quelle come Miglior film e miglior Sceneggiatura . Piccole Donne ha ottenuto 6 nomination agli Oscar 2020, confermando la buona accoglienza riservata all'adattamento del romanzo scritto da Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig. Le nomination ottenute da Piccole Donne sono: miglior film, migliore attrice protagonista con Saorsie Ronan, migliore ...

Oscar 2020 - Joe Pesci candidato : i ruoli da gangster e i film che lo hanno reso celebre : Joe Pesci ha ricevuto la sua terza candidatura per The Irishman come Miglior attore non protagonista grazie al ruolo del boss mafioso Russell Bufalino. Probabilmente ora Joe Pesci ci sorriderà, e non poco, dopo aver letto il suo nome tra i candidati all'Oscar 2020 per The Irishman tra gli attori non protagonisti. Perché il ruolo del boss Russell Bufalino lui non lo voleva proprio fare, era in pensione e il cinema era ormai un lontano ricordo. Si ...

Oscar 2020 : il successo di Charlize Theron - attrice candidata per Bombshell : Charlize Theron, candidata agli Oscar 2020 per Bombshell, ha avuto una vita ricca di successi diventando una delle attrici più quotate del cinema internazionale. attrice, produttrice e modella, Charlize Theron è una delle candidate agli Oscar 2020 come migliore attrice per la sua interpretazione in Bombshell, film di Jay Roach in cui è affiancata dalle sue straordinarie colleghe Margot Robbie e Nicole Kidman. L' affascinante attrice sudafricana, ...

Oscar 2020 - miglior attrice non protagonista : tutte le candidate : Gli Oscar 2020 hanno svelato tutte le nomination ufficiali per la prossima edizione e la cinquina delle candidate come miglior attrice non protagonista ha riservato qualche sorpresa. Gli Oscar 2020 hanno svelato le nomination ufficiali ma tra le candidate nella cinquina per la migliore attrice non protagonista è già nata qualche polemica, legata a una particolare assenza. Di seguito la lista di tutte le candidate a miglior attrice non ...

Oscar 2020 : i grandi esclusi dalla corsa ai premi : Le nomination agli Oscar 2020 hanno portato a delle esclusioni illustri in molte categorie, ecco le più inattese. Le nomination agli Oscar 2020 hanno anche alcuni illustri film esclusi e assenze nelle varie categorie, alcune che hanno sorpreso i critici e gli spettatori che hanno commentato online la situazione. La categoria che ha causato online molte critiche e qualche polemica è quella legata al premio come Miglior Regista che non vede tra i ...

Oscar 2020 : 1917 - ecco il frontrunner da battere a questa edizione! : 1917 si è ritagliato il suo posto come uno dei film frontrunner a questa edizione degli Oscar e appare fortissimo soprattutto nelle categorie tecniche. 1917 è sicuramente uno dei frontrunner di questi Oscar 2020. Partito in sordina, il film bellico di Sam Mendes ha conquistato piano piano il cuore dei critici diventando la vera sorpresa di questa Award Season. Con le sue 10 candidature, tra cui nessuna nelle categorie attoriali, 1917 adesso ...

Oscar 2020 : tutto su Laura Dern - la candidata favorita tra le non protagoniste! : Riuscirà Storia di un matrimonio a conquistare la notte degli Oscar 2020? Laura Dern ha grandi possibilità di vincere la statuetta: scopriamola! Laura Dern ha serie possibilità di portare a casa un premio Oscar 2020 grazie alla sua performance notevole in Storia di un matrimonio, il dramma familiare di Noah Baumbach, nella categoria Miglior attrice non protagonista. Laura Dern è figlia d'arte di Bruce Dern e Diane Ladd - cinque nomination agli ...

Oscar 2020 - miglior film : tutti i candidati : Diamo uno sguardo ai lungometraggi candidati agli Oscar 2020 per il miglior film, la shortlist di quest'anno comprende nove pellicole. Sono state annunciate tutte le candidature agli Oscar 2020, nove i candidati a miglior film che vanno a comporre la shortlist tra cui verrà eletta la miglior pellicola dell'anno cinematografico appena concluso. Di seguito la lista di tutti i candidati a miglior film per gli Oscar 2020: Le Mans '66 - La grande ...

Oscar 2020 : tutto su Renée Zellweger - candidata come miglior attrice per Judy : Renée Zellweger ha stupito tutti con la sua interpretazione in Judy, il biopic sulla star di Hollywood Judy Garland. Dopo la vittoria ai Golden Globes, ora è candidata anche agli Oscar 2020. Nella rosa dei nominati agli Oscar 2020 come migliore attrice protagonista c'è anche la sorprendente Renée Zellweger, che quest'anno ha sorpreso pubblico e critica con la sua magistrale interpretazione in Judy, di Rupert Goold, biopic sugli ultimi anni di ...