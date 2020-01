Orrore in Germania, bimba segregata per anni in casa: “Era tenuta al buio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La bimba è stata rinchiusa al buio per anni dalla famiglia. Le sono stati riscontrati gravi deficit a livello di nutrizione e capacità di esprimersi. E’ stata lasciata da sola al buio in casa per oltre due anni. La vittima dell’Orrore è una bambina di soli 5 anni, protagonista di un nuovo caso esploso a … L'articolo Orrore in Germania, bimba segregata per anni in casa: “Era tenuta al buio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

