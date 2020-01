Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 14 gennaio. Le previsioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 14 gennaio: previsioni dello zodiaco ARIETE: con Venere favorevole potranno trovare un po’ di energia da spendere con il partner. Attenzione al lavoro perché da ieri stanno vivendo una situazione di disagio. TORO: per alcune persone sarà una giornata davvero eccellente. Non devono fare sempre di testa loro. Buon recupero psicofisico. GEMELLI: domani sarà meglio evitare i constrati in amore. Bisogna agire immediatamente se si vuole un trasferimento alla fine del mese di gennaio, secondo l’Oroscopo di domani di Paolo Fox. CANCRO: Venere torna favorevole, quindi l’amore ne gioverà. Molto importanti le richieste che si dovranno fare nelle prossime settimane. Paolo Fox, Oroscopo del 14 gennaio: le previsioni di domani LEONE: le questioni di carattere burocratico andranno sbloccate nel corso della giornata di domani. Bene anche la ... Leggi la notizia su lanostratv

ilaria72708644 : Gemma non é che l’oroscopo di Paolo fox si sbaglia?????#uominedonne - controcampus : Eccola finalmente...??? ...la classifica di #paolofox #oroscopo della #settimana - Ri_Ghetto : Bene tutti i segni di terra tranne la Vergine SETTIMANA DA CANCELLARE -