Oroscopo di Paolo Fox, 13 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di lunedì 13 gennaio 2020) La settimana è cominciata. Le stelle sono tutte in nostro favore. Vediamo due cosa dice l’Oroscopo del giorno secondo le previsioni di Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: Venere entra in pesci, e questo potrebbe favorirti, soprattutto se hai difficoltà ad esprimere i tuoi sentimenti. Toro: Giove, pianeta in espansione, è in buon aspetto. Cogli l’occasione. La tua carriera potrebbe avere un risvolto positivo, ci saranno ottime condizioni che ti agevoleranno. Gemelli: sei infastidito da Marte in opposizione. Stai vivendo una relazione di potere, ma la soluzione è dietro l’angolo. Cancro: Mercurio si oppone. Quindi sei nel momento ideale per firmare qualcosa o contrattare. Sii fiducioso finché il pianeta non si sposta. Leone: sei geloso o forse lo è il partner. Insomma il sentimento è nell’aria, per cui ti consigliamo di non far volate troppo la fantasia e ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

