Oroscopo Branko di oggi 13 gennaio: previsioni segno per segno (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 13 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Giornata difficile per i nativi dell’Ariete. Cambiamenti drastici per le persone del Capricorno. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 13 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Le difficoltà che riscontrate nel lavoro non dipendono dalla vostra impazienza ma dalla confusione in ogni settore della nostra vita. La Luna favorisce gli incontri. Tenete sotto controllo le vie respiratorie. Toro – Urano agisce su tecnica, meccanica e nuove tecnologie. Inoltre, aiuta a pensare in maniera razionale e a impostare bene gli affari finanziari. Serata d’amore grazie alla bellissima Venere in Pesci e Luna in Vergine. Gemelli – L’amore è ancora sotto pressione di Marte. Anche Venere assume ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Branko di oggi 13 gennaio: previsioni segno per segno - - infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi 5 gennaio: le previsioni per tutti i segni - KontroKulturaa : Oroscopo Branko di oggi 12 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni - -