OMS: rilevato "caso di nuovo coronavirus in Thailandia" (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che "sta lavorando con funzionari sanitari in Thailandia e Cina in seguito alla segnalazione di un caso di nuovo coronavirus in una persona in Thailandia": si tratta di "un viaggiatore di ritorno da Wuhan, in Cina", focolaio dell'epidemia. La persona è stata "identificata da funzionari thailandesi l'8 gennaio e ricoverata in ospedale quello stesso giorno. Il paziente si sta riprendendo dalla malattia, sempre secondo le autorità thailandesi". "La possibilità che altri casi" di questa nuova infezione (che ha contagiato 41 persone in Cina) "vengano identificati in altri Paesi non è inaspettata e rafforza le motivazioni per cui l'OMS richiede un monitoraggio attivo e la preparazione di altri Paesi. L'OMS ha pubblicato una guida su come rilevare e ...

