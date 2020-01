Omicidio Marco Vannini: Antonio Ciontoli è uscito di casa dopo avergli sparato? Inedite dichiarazioni della vicina di casa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Omicidio Marco Vannini: manca meno di un mese alla sentenza della Cassazione e Quarto Grado nella puntata di venerdì 10 gennaio è tornato ad approfondire la vicenda con un focus sui presunti spostamenti di Antonio Ciontoli subito dopo aver esploso il colpo di pistola che ha causato la morte del bagnino 20enne fidanzato di sua figlia Martina. Un buco temporale misterioso dopo lo sparo a Marco Vannini: dichiarazioni Inedite di una testimone La notte della tragedia Antonio Ciontoli è uscito di casa, per andare dove? Questo il quesito posto dal conduttore e i suoi ospiti in studio. Il mistero inizia dopo il “forte rumore” udito dai vicini di casa alle ore 23:00/23:25. Lo ha dichiarato in aula la signora Vittoria ed anche un’altra vicina, Maria Cristina, intervistata dall’inviata di Quarto Grado, ha detto: «Verso le undici si è sentito un tonfo sordo. Ho sentito ... Leggi la notizia su urbanpost

