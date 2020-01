Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: tutti i podi e le medaglie di lunedì 13 gennaio. Arriva il primo oro per l’Italia! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quest’oggi, lunedì 13 gennaio, si è disputata la quarta giornata di gare delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna, in Svizzera, che metteva in palio ben sette titoli. Di seguito tutti i risultati e i podi di lunedì 13 gennaio alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. podi Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 OGGI (13 gennaio): SCI ALPINO – Gigante maschile 1. Philip Hoffmann (Austria) 2. Sandro Zurbruegg (Svizzera) 3. Luc Roduit (Svizzera) PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo femminile 1. You Young (Corea del Sud) 2. Kseniia Sinitsyna (Russia) 3. Anna Frolova (Russia) PATTINAGGIO ARTISTICO – Danza a coppie 1. Irina Khavronina/Dario Cirisano (Russia) 2. Sofya Tyutyunina/Alexander Shustitskiy (Russia) 3. Katarina Wolfkostin/Jeffrey Chen (Stati Uniti) SCI ALPINISMO – Sprint femminile 1. Maria Costa Diez (Spagna) 2. Silvia Berra (Italia) 3. Margot Ravinel ... Leggi la notizia su oasport

