Ogni anno 150 mila persone vengono colpite da infortuni al crociato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il dramma sportivo che ha colpito il giocatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, vittima ieri della rottura del legamento crociato al ginocchio nel corso del big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus, è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso. Ogni anno infatti le distorsioni e le rotture del legamento crociato anteriore colpiscono circa 150.000 persone, la maggior parte delle quali sono atleti. È quanto risulta dalle statistiche della SIOT, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, secondo cui si tratta di un tasso di incidenza tra gli infortuni sportivi particolarmente elevato e in aumento nel calcio visto l'elevato numero di praticanti. Secondo il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), "il numero delle lesioni ai legamenti del ginocchio tra i calciatori è in aumento ... Leggi la notizia su agi

dariofrance : Un’emozione girare per Parma Capitale italiana della cultura. Tante persone in piazza e iniziative ovunque. Ogni an… - sole24ore : Senza lavoro da più di un anno, in Grecia anche uno ogni cinque - dariofrance : File lunghissime in tutta Italia per la prima domenica gratuita dell’anno nei musei e nei parchi archeologici. Ogn… -