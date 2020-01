Occasione mancata le eSIM Vodafone: a secco iPhone e Motorola Razr (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 2002, purtroppo, non si apre con buone nuove sulle eSIM Vodafone. Le schede virtuali mancano ancora all'appello per l'operatore rosso almeno per gli smartphone, dunque per gli iPhone, il Motorola Razr che li supportano e il futuro che le attende continua ad essere tutt'altro che certo. Le ultime indiscrezioni ufficiali relative proprio alle eSIM Vodafone risalgono allo scorso novembre 2019. In particolare, sulle pagine di OM, era stato evidenziato come l'operatore non avesse alcuna intenzione di chiudere l'anno in bellezza proprio con l'arrivo delle schede virtuali per i propri clienti. piuttosto si era fatto riferimento al 2020 come l'anno decisivo in cui proprio la novità tecnologica sarebbe stata messa a disposizione di tutti. Peccato che, proprio con l'inizio dell'anno corrente e almeno per il momento, non ci siano specifiche comunicazioni al riguardo. Anzi, gli ultimissimi ... Leggi la notizia su optimaitalia

