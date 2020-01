Nuovo caso di tubercolosi in una scuola di Rovereto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Nuovo caso di tubercolosi polmonare ha interessato uno studente residente in Veneto che frequenta l’Istituto Veronesi di Rovereto. Lo segnala l’Azienda sanitaria trentina precisando che non c’è nessuna correlazione con il caso segnalato nei giorni scorsi verificatosi, sempre a Rovereto, al liceo Rosmini. Il ragazzo e’ ricoverato in ospedale, e’ in buone condizioni di salute e ha iniziato la terapia specifica. Le procedure di controllo per individuare i contatti stretti di questo caso sono state attivate dall’Azienda sanitaria veneta che ha coinvolto l’Apss per gli accertamenti sanitari sui compagni di classe che saranno svolti nei prossimi giorni.L'articolo Nuovo caso di tubercolosi in una scuola di Rovereto Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

