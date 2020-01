Nucleare, USA: “Abbiamo contattato la Nord Corea per riprendere i negoziati” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Abbiamo contattato i NordCoreani e fatto loro sapere che vorremmo continuare i negoziati a Stoccolma che sono stati avviati all’inizio di ottobre“: lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O’Brien in un’intervista ad Axios. “Li abbiamo informati, attraverso vari canali, che vorremmo riportare in pista quei negoziati e attuare l’impegno del presidente Kim” per la denuclearizzazione della penisola Coreana, ha aggiunto O’Brien.L'articolo Nucleare, USA: “Abbiamo contattato la Nord Corea per riprendere i negoziati” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

