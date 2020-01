Novità sul conguaglio pensione da rinnovo? Rimborsi secondo il contact center (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il conguaglio pensione da rinnovo in questo gennaio 2020 ha colpito un numero considerevole di cittadini italiani che hanno diritto appunto alla retribuzione mensile. La scorsa settimana abbiamo riportato , sulle pagine di OM, proprio la gravosa questione dei tagli agli accrediti del corrente mese per cifre non inferiori ai 40 euro e in alcuni casi, pure superiori agli 80. Dopo aver chiarito la natura dell'errore della presente anomalia, è stato pure constatato come l'INPS non avesse provveduto ad una comunicazione generale sulla questione. A distanza di qualche giorno, sono stati raccolti alcuni feedback importanti, che almeno potrebbero dare speranza a più di qualcuno. Primo aspetto fondamentale: nel precedente approfondimento, non si escludeva la possibilità che il conguaglio pensione da rinnovo, così come presente sul cedolino di gennaio, venisse pure riproposto (sempre per una ... Leggi la notizia su optimaitalia

