Nomine Rai, l’Ad Salini formalizza le proposte in vista del cda di domani. Coletta alla direzione di Rai1, Di Meo a Rai2 e Calandrelli a Rai3 (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, in vista del cda di domani, ha formalizzato le proposte di nomina. alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time, Salini ha proposto Stefano Coletta; alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, Ludovico Di Meo; a Rai3 e alla direzione Cultura, Silvia Calandrelli; all’Intrattenimento day time, Franco Di Mare; al Coordinamento generi, Angelo Teodoli; ai Documentari, Duilio Giammaria; alla direzione Fiction, Eleonora Andreatta; alla direzione Ragazzi, Luca Milano. Per quanto riguarda i New Format si farà il job posting, mentre sarà assegnata in seguito la direzione Approfondimento. Marcello Ciannamea sarà indicato alla guida della Distribuzione. L'articolo Nomine Rai, l’Ad Salini formalizza le proposte in vista del cda di domani. Coletta alla direzione di Rai1, Di Meo a Rai2 e ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

