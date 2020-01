Nizza, Baie des Lumières, il festival delle lanterne cinesi: orari e cosa sapere (Di lunedì 13 gennaio 2020) cosa sapere sulla visita alla Baie Des Lumièrs, il festival delle lanterne cinesi di Nizza a Parc Phoenix. Immaginate di fare un viaggio in Cina, ma senza dover fare 10 ore di volo, orgaNizzare alberghi ed escursioni. Immaginate che per andare in Cina e scoprire le bellezze delle lanterne e delle tradizioni, basti volare o … L'articolo Nizza, Baie des Lumières, il festival delle lanterne cinesi: orari e cosa sapere è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Nizza Baie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nizza Baie