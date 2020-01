Nina Moric accusa Favoloso di aver picchiato suo figlio: la reazione di Fabrizio Corona (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D’Urso ha intervistato Nina Moric, la quale ha commentato la recente sparizione del suo ex Luigi Favoloso. La modella ha fatto delle confessioni inaspettate, che hanno lasciato tutti i telespettatori e la conduttrice senza parole. Nina, infatti, ha accusato il suo ex di aver alzato le mani contro di lei e contro suo figlio Carlos. Il ragazzo è stato concepito con Fabrizio Corona, per tale ragione non poteva mancare la reazione di quest’ultimo agli avvenimenti recenti. Le accuse di Nina Moric su Favoloso Le dichiarazioni effettuate dalla Moric nel corso della puntata di ieri di Domenica Live hanno spiazzato tutti. A suo avviso, infatti, la scomparsa di Favoloso non sarebbe altro che una strategia architettata ad hoc per richiamare su di sé l’attenzione. Prima che questo accadesse, infatti, Luigi e Nina avevano ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - GIOURSO : RT @domenicalive: Nina Moric non crede alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso! Ecco cosa dice a #domenicalive - KontroKulturaa : Nina Moric accusa Favoloso di aver picchiato suo figlio: la reazione di Fabrizio Corona (VIDEO) - -