Niger, fiamme nella tendopoli gelida del Sahara: le proteste dei profughi in attesa da mesi. “Non c’è vita nel deserto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Rabbia e rassegnazione nella Città d’Oro Agadez, la porta del Sahara. I rifugiati del centro di protezione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) nei dintorni della città Nigerina, stremati da mesi di attesa e costretti a vivere in condizioni difficili, dopo giorni di inascoltata protesta hanno aumentato il peso delle loro reazioni dando alle fiamme la tendopoli che li ospitava la prima settimana di gennaio. La situazione si è ulteriormente complicata dopo che la polizia ha arrestato circa 300 richiedenti asilo al centro delle proteste. La gravità dei fatti ha convinto anche la delegata Unhcr in Niger, Alessandra Morelli, a recarsi ad Agadez: “Sono venuta qui per portare la mia solidarietà alle autorità locali e per gestire questa crisi – ha detto – Certi atti di vandalismo non sono tollerabili, vanno contro ogni natura. Mi sento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

