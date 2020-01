NFL Playoffs 2020: è tempo dei Championships per decidere chi andrà al Super Bowl! Programma, orari e come seguirli in tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Siamo ormai giunti ad un passo dal Super Bowl LIV di Miami. Dopo il weekend del Divisional Round dei Playoffs NFL 2020 sono in arrivo gli attesissimi Championships di domenica che andranno ad eleggere le due vincitrici delle Conference che, quindi, andranno a contendersi il Lombardi Trophy all’Hard Rock Stadium di Miami nella notte tra il 2 e 3 febbrario. Stiamo vivendo una post-season davvero emozionante e ricca di spettacolo con sorprese dietro ogni angolo. I grandi campioni stanno cambiando marcia e domenica sarà in palio letteralmente una stagione intera. Con DAZN segui la NFL IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Nella AFC la finale di Conference vedrà i Kansas City Chiefs ospitare i Tennessee Titans in un duello che metterà di fronte la squadra trascinata da Patrick Mahomes contro la vera sorpresa dei Playoffs, con il running back Derrick Henry che, contro New England Patriots e ... Leggi la notizia su oasport

