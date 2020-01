NFL Playoffs 2020, Divisional Round: i Kansas City Chiefs rimontano i Texans, i Packers piegano i Seahawks (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è concluso il Divisional Round dei Playoffs della NFL 2020 che ci ha regalato quattro partite di grandissimo spessore. Dopo i match disputati sabato la domenica non è assolutamente stata da meno. Nella AFC i Kansas City Chiefs attenderanno i Tennessee Titans nel Championship di domenica prossima, dopo aver schiantato gli Houston Texans in un match che li aveva visti sotto 0-24 completando la quarta rimonta più importante della storia dei Playoffs. Nella NFC, invece, a far visita ai San Francisco 49ers saranno i Green Bay Packers che superano i Seattle Seahawks al termine di un incontro davvero tirato. Kansas City Chiefs – Houston Texans: 51-31. All’Arrowhead Stadium di Kansas City succede di tutto. Il primo tempo è ai limiti dell’incredibile. Si parte con una meta su lancio di Watson per Stils da 54 yds, ma il meglio deve ancora arrivare. Prima i Texans bloccano un ... Leggi la notizia su oasport

