NEW AMSTERDAM: la seconda stagione su Canale 5. Cast, trama e anticipazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli appassionati del dottor Max Goodwin stanno facendo in queste ore il conto alla rovescia: da martedì 14 gennaio, infatti, Canale 5 manderà in onda in prima visione assoluta la seconda stagione di New AMSTERDAM, l’avvincente medical drama Nbc con protagonista l’amatissimo Ryan Eggold. Dopo lo scioccante cliffhanger del season finale della prima stagione, gli spettatori del telefilm scalpitano per scoprire quale sarà il destino di Georgia Goodwin, Lauren Bloom o Helen Sharpe, coinvolte nel violento scontro che ha concluso il primo ciclo. Dal promo in onda in questi giorni su Canale 5, è chiaro che una delle tre donne non sopravviverà. Una tragedia, l’ennesima, che segnerà ancora di più la vita di Max. La verità sarà rivelata nel corso del primo episodio, nel quale ci sarà un salto temporale di tre mesi dopo la tragedia: attraverso dei flashback, si scoprirà chi ha ... Leggi la notizia su tvsoap

Dreamy_092 : RT @MediasetPlay: #NewAmsterdam torna domani, in prima serata su #Canale5, con i nuovi episodi... ma dove eravamo rimasti? ?? Ripercorrete… - berta95italy : New Amsterdam, trama 1° episodio: Goodwin affronta le conseguenze dell'incidente - SocialArtistOF : #NewAmsterdam2 Ecco alcune anticipazioni della seconda stagione di #NewAmsterdam, in partenza domani sera su Canale… -