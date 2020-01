New Amsterdam durerà ancora a lungo: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 13 gennaio 2020) New Amsterdam, ottime notizie per i fan della serie: le vicende del medical drama, in arrivo su Canale 5 con la seconda stagione, terranno lungamente compagnia ai telespettatori Buone (anzi, ottime!) nuove per i fan di New Amsterdam, la serie tv in arrivo fra pochi giorni su Canale 5. Lo show terrà compagnia ai telespettatori per altre tre stagioni. In Italia i primi episodi della seconda partiranno martedì 14 gennaio ed emergono nuovi episodi ricchi di momenti adrenalinici e di intense emozioni. Ricordi un po’ annebbiati? Vi rinfreschiamo la memoria sul finale della prima stagione, terminata nel drammatico incidente dove, in aggiunta allo staff dell’équipe medica, sono rimasti coinvolti pure la moglie di Max Goodwin e la figlioletta appena nata. Una chiusura esaltante, fedele nello stile a illustri precedenti del genere. Lunga estensione Dall’annuncio appena diramato è chiaro: la serie ... Leggi la notizia su kontrokultura

