NBA 2020, i risultati della notte (13 gennaio): Bogdanovic trascina i Jazz, gli Spurs di Belinelli battono i Raptors. Cadono Heat e Clippers (Di lunedì 13 gennaio 2020) notte di sorprese in NBA, con un paio di ribaltoni di primo livello che si verificano sul parquet più importante del mondo, quello all’interno del Madison Square Garden di New York, e nell’unica arena della lega professionistica che non si trovi negli Stati Uniti, la Scotiabank Arena di Toronto. I New York Knicks trovano una notte in cui le lancette tornano indietro nel tempo almeno ai tempi di Pat Ewing, e si vestono da vincitori contro i Miami Heat per 124-121, ottenendo la vittoria numero 11 e fermando gli ospiti a 27. I padroni di casa riescono a piazzare 40 punti nell’ultimo quarto, approfittando di un ottimo Julius Randle da 26 punti e di tutto il quintetto in doppia cifra, a partire dai 23 di RJ Barrett. Non bastano agli Heat i 25 con 10 rimbalzi di Jimmy Butler e i 20 di Kendrick Nunn. Cadono anche i Toronto Raptors, che perdono in casa contro i San Antonio ... Leggi la notizia su oasport

