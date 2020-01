Nasa, 17enne scopre un pianeta che orbita intorno a due stelle: era al terzo giorno di stage (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Nasa stupita da uno stagista: un ragazzo di 17 anni, Wolf Cukier, ha scoperto un nuovo pianeta in orbita attorno a due stelle. Lo ha confermato la Nasa sul suo sito, dove racconta che la scoperta è avvenuta nel luglio 2019: Wolf aveva appena terminato l’ultimo anno alla Scarsdale High School di New York e aveva iniziato da meno di una settimana uno stage al Centro spaziale Goddard della Nasa. “Erano passati solo tre giorni e stavo studiando i dati raccolti su un sistema formato da due stelle che si eclissavano a vicenda, ruotando l’una intorno all’altra – ha detto il giovane scienziato – Pensavo che le eclissi fossero dovute alle stelle, ma i tempi non corrispondevano e così ho pensato a un pianeta“. E ha avuto ragione: il pianeta è stato battezzato è stato battezzato ‘TOI 1338 b‘, acronimo di TESS Object of Interest , Oggetto d’Interesse ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

