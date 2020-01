Nasa, 17enne scopre un pianeta al terzo giorno di tirocinio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nasa, 17enne scopre un pianeta al terzo giorno di tirocinio: il protagonista di questa incredibile vicenda si chiama Wolf Cukier. Si chiama Wolf Cukier, ha appena 17 anni e quello che ha fatto sta facendo il giro del mondo. Il ragazzo statunitense, infatti, ha deciso di sostenere un prestigioso tirocinio presso la Nasa dopo aver … L'articolo Nasa, 17enne scopre un pianeta al terzo giorno di tirocinio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Agenzia_Italia : Un 17enne va in stage alla Nasa e scopre un pianeta con due soli - fisco24_info : Nasa, lo stagista 17enne scopre un pianeta sconosciuto. Ma non è un caso: Lo studente ha svolto presso l’agenzia sp… - annamariabusia : Un 17enne va in stage alla Nasa e scopre un pianeta con due soli -