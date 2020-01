Napoli, Vomero: Arrestati due ladri di moto a piazzetta Durante (Di lunedì 13 gennaio 2020) Napoli, Vomero: A piazzetta Durante era stato segnalato il furto di una moto. La polizia è riuscita a bloccare i ladri e riconsegnare il motoveicolo al proprietario. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti a piazzetta Durante perché era stato segnalato il furto di una moto. Giunti sul posto … L'articolo Napoli, Vomero: Arrestati due ladri di moto a piazzetta Durante proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

