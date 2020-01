Napoli, si ferma anche Karnezis. Koulibaly lavora in palestra (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli ha concluso da poco la seduta pomeridiana di allenamento al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Perugia di domani pomeriggio alle 15. Valido per l’ottavo di finale di Coppa Italia. La Società ha diffuso il report relativo all’allenamento. Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto una prima fase di attivazione. Successivamente esercizi di posizione e lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con partitina a campo ridotto. Gli aggiornamenti sullo stato degli infortunati non sono ancora rassicuranti. Continuano le terapie per Maksimovic, mentre Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato. Per Koulibaly allenamento in palestra. Ma la lista degli infortunati si arricchisce di un altro nome. anche Karnezis si ferma. Il terzo portiere ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di ieri. ... Leggi la notizia su ilnapolista

