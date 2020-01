Napoli-Perugia, parla Serse Cosmi: “Gennaro Gattuso sa che l’ho sempre stimato come persona” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serse Cosmi, nuovo allenatore del Perugia dopo l’addio di Massimo Oddo, ha parlato della prossima partita col Napoli in Coppa Italia. “In questi primi giorni abbiamo pensato alla preparazione delle partite dando priorità ad alcuni aspetti. Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani voglio vedere personalità, voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i giocatori facciano vedere alla gente che vogliono vincere le partite. L’entusiasmo? Mi fa piacere. Se i tifosi hanno aspettative vuol dire che si aspettano qualcosa”. Il tecnico ha detto la sua anche sul collega azzurro Gennaro Gattuso: “Io e Gattuso ci siamo sempre sentiti quando entrambi cercavamo panchina. Rino sa che l’ho sempre stimato come persona. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando giocava. Sono felice di misurarmi ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

