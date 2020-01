Napoli-Perugia, i convocati di Gattuso: c’è Demme (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società ha reso noti, tramite social media, i convocati per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia. Tra i presenti a sorpresa c’è Demme, nuovo acquisto che potrebbe debuttare proprio domani sera. Confermato anche Karnezis, nonostante l’infortunio rimediato ieri in allenamento. Assente invece Lobotka, che dovrebbe essere convocato per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Di seguito le scelte di mister Gattuso. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli. Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano. Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik. Di Nicola Chiacchio L'articolo Napoli-Perugia, i convocati di Gattuso: c’è Demme proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

