Napoli-Perugia, Coppa Italia: diretta tv, formazioni, pronostici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Napoli-Perugia è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 15:00, si gioca allo stadio “San Paolo” di Napoli: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Napoli – Perugia martedì ore 15:00 L’arrivo di Gennaro Gattuso al posto di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore non è bastato per migliorare il rendimento del Napoli, che non riesce a uscire dalla crisi di risultati. Nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio ha subito un’altra sconfitta, anche se è stato sfortunato a non segnare e ha subito il gol partita da Immobile a causa di un clamoroso errore del portiere Ospina. In questa partita l’allenatore Gattuso continuerà ad avere dei problemi di formazione per le perduranti assenze in difesa di Kouibaly e Maksimovic. I centrali saranno ancora Manolas e Luperto, con Di Lorenzo e ... Leggi la notizia su ilveggente

sscnapoli : ?? #NapoliPerugia sarà diretta dall’arbitro #Massimi di Termoli ???? - sscnapoli : ?? Biglietti per #NapoliPerugia e #NapoliFiorentina in vendita da domani alle 12:00. Tariffa speciale per coloro che… - 100x100Napoli : #Goretti dice la sua sul #Napoli. -