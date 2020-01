Napoli, occupazione abusiva degli immobili comunali: ecco il bando per mettersi in regola (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’assessore alle Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno, titolare della delega alle Politiche per la casa, rende noto che è stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’avviso pubblico per la regolarizzazione del rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispondente alle linee guida della Regione Campania. “Da questo momento – spiega l’assessore – coloro che abitano, senza legittimo titolo, in alloggi di edilizia residenziale pubblica, da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 11/2019, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando l’apposita istanza di regolarizzazione entro aprile 2020. Creare le condizioni per vivere nella giustizia e nella equità è compito della pubblica amministrazione: noi vogliamo riportare la legalità su ... Leggi la notizia su ildenaro

