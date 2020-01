Napoli, liceali a scuola di medicina: ecco il progetto della Federico II (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mondo del lavoro è in forte cambiamento, la sua trasformazione riguarda diversi indicatori: globalizzazione, tecnologia, nuovi mercati, demografia, diritto del lavoro e crisi economica. L’occupazione giovanile merita un’attenzione particolare e assume un ruolo crescente la commistione tra formazione didattica e tecnico-professionale. Il MIUR, con “La buona scuola” e la legge 107, ha ben compreso che ogni esperienza sia formativa che professionale si traduce in un’importante occasione per acquisire e sviluppare competenze anche trasversali e si è allineato al principio della scuola aperta con l’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria negli ultimi tre anni delle scuole superiori. Forte delle sua esperienza e dell’autorevolezza che la contraddistingue in ambito regionale e nazionale, la scuola di medicina e chirurgia dell’Università Federico II di Napoli si mette in gioco di nuovo in ... Leggi la notizia su ildenaro

