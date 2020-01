Napoli, infortunio Karnezis: portiere convocato, condizioni dubbie (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuovi problemi in casa Napoli: si ferma Orestis Karnezis, portiere della squadra partenopea. Ecco come sta il greco Suona l’allarme per il Napoli: Orestis Karnezis oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento con la squadra a causa di un infortunio. Il giocatore, secondo quanto riportato dai canali ufficiali del club azzurro, ha riportato una distorsione alla caviglia destra a seguito della preparazione del giorno precedente. Karnezis si è dedicato ad un lavoro personalizzato in palestra. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli - UFFICIALE: infortunio anche per #Karnezis - zazoomblog : Castelvolturno il report del Napoli – Infortunio per Karnezis ancora a parte Koulibaly - #Castelvolturno #report… - CavaterraSandro : @PinoVaccaro77 @GiulianoLui1 L'infortunio di Zaniolo, è tremendamente simile a quello di Strootman col Napoli. In s… -