Naike Rivelli nuda allo specchio, scatta mamma Ornella Muti: la foto da bollino rosso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Irriverente, controcorrente, ribelle: Naike Rivelli continua a far parlare di se e ad essere un personaggio sicuramente sopra le righe. Il suo profilo Instagram è letteralmente preso d’assalto e sono tantissime le foto che fanno discutere e scatenare polemiche. (Continua dopo la foto) Perchè Naike Rivelli si spoglia Le foto pubblicate sulla bacheca social la ritraggono spesso così come mamma l’ha fatta e in pose, talvolta, decisamente eccessive. Ultimamente, la 37enne ha scritto un post in cui spiega il perchè di questo atteggiamento, cercando di mettere fine alle ondate di critiche da cui spesso viene travolta. L’artista ha confessato di essere una nudista che si trova a suo agio con la propria pelle e di trovare, nella scelta di svestirsi, un senso di ritorno alle origini oltre che di comodità. E’ ovvio che Naike utilizza questo tipo di ... Leggi la notizia su kontrokultura

