Musica, al Bolivar lo spettacolo di Tony Cercola (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un concerto, un libro, il risultato di un intenso lavoro nel sociale. Sabato 18 marzo, sarà Tony Cercola a salire sul palco del Teatro Bolivar, in uno spettacolo, Per chi suona la buatta, in cui la materia sonora si rimesta con racconti e aneddoti, quarant’anni di vita in Musica e una recente esperienza con giovani musicisti. Tony racconterà al pubblico in sala della sua passione per la Musica e per i fumetti, rivolgendosi soprattutto ai giovani musicisti affinché coltivino il sogno e la passione ormai distrutta da una società violenta e arrogante. Durante il concerto ci saranno minuti di talk-show diretti da Ciro Tumulillo, con gli interventi di Giorgio Bennato e Gino Magurno, la presentazione del suo libro autobiografico dal titolo Per chi suona la buatta. Storia di un percussautore, edizioni Arcana, e una masterclass del suo repertorio eseguito e riarrangiato da giovani musicisti. ... Leggi la notizia su ildenaro

