Mundo Deportivo: oggi il Barcellona esonera Valverde (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non basta essere primo in classifica. Ernesto Valverde oggi sarà esonerato dal Barcellona, che divide la vetta della Liga con il Real Madrid. Lo scrive il Mundo Deportivo. Secondo il quale l’allenatore, dopo l’allenamento mattutino, incontrerà il presidente Josep Maria Bartomeu che gli annuncerà l’esonero davanti al consiglio d’amministrazione. Per sostituirlo il club blaugrana pensa a Mauricio Pochettino, ma anche a Quique Setien, Gabriel Milito e Thierry Henry. Alla fine, però, potrebbe prevalere García Pimienta, tecnico delle giovanili. Fatale a Valverde la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid. L'articolo Mundo Deportivo: oggi il Barcellona esonera Valverde ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

SkySport : ? #UltimOra ? Barcellona, #Suarez salterà la doppia sfida con il #Napoli ?? Per El Mundo Deportivo starà fuori anco… - napolista : Il #Barcellona primo nella Liga oggi esonera #Valverde Lo scrive il Mundo Deportivo. Fatale al tecnico la sconfitt… - SiamoPartenopei : Barcellona, Mundo Deportivo annuncia - Valverde può essere esonerato oggi! Tre nomi, Xavi dice 'no' -