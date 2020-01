Mr. Evidence sarà la prima proprietà Bonelli pensata per fumetti, serie e cinema (Di lunedì 13 gennaio 2020) È stato annunciato a Lucca, con pochi accenni, solo il titolo e l’autore: Mr. Evidence, il primo fumetto Bonelli (linea Audace) scritto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro insieme ad Adriano Barone. Il clamore viene dal fatto che Guaglione e Resinaro sono tra i registi, sceneggiatori e produttori più interessanti che abbiamo in Italia. Hanno realizzato Mine nel 2016 (thriller psicologico con Armie Hammer a basso budget e altissimo tasso di idee), poi hanno prodotto e scritto Ride e molto altro hanno in mente. La notizia è che il loro primo progetto per la carta in realtà non è solo un progetto per la carta. Mr. Evidence, si scopre ora, nasce infatti con l’idea di uno sfruttamento più grande, in linea anche con i nuovi sviluppi Bonelli che recentemente si è aperta al cinema (sono in corso le riprese di Dampyr). Vi presentiamo qui in anteprima la prima immagine del progetto pensato per ... Leggi la notizia su wired

Evidence sarà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Evidence sarà