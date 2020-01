Morto a 40 anni Antonio Capuozzo, il campione di calcio a 5 trovato senza vita nella sua auto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una tragedia scuote il mondo del calcio a 5. È Morto a soli 40 anni Antonio Capuozzo, campione del futsal italiano, con una lunga carriera alle spalle e 3 presenze in Nazionale. Il corpo senza vita dell’atleta è stato trovato nei pressi della sua abitazione a Montesilvano, in provincia di Pescara. Fatale un malore per il campione che, secondo i primi accertamenti, non è riuscito a chiedere aiuto. Una tragedia scuote il mondo del calcio a 5. È Morto a soli 40 anni Antonio Capuozzo, campione del futsal italiano, con una lunga carriera alle spalle e 3 presenze in Nazionale. Il corpo senza vita dell’atleta è stato trovato nei pressi della sua abitazione a Montesilvano, in provincia di Pescara. Fatale un malore per il campione che, secondo i primi accertamenti, non è riuscito a chiedere aiuto. Morto a 40 anni Antonio Capuozzo, campione di calcio a 5 Lo sport italiano piange la ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

