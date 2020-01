Morto a 3 anni per tumore al cervello: per i medici era solo febbre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un bimbo inglese di tre anni è Morto a causa di un tumore al cervello il 30 dicembre 2019. Nonostante in un mese avesse avuto cinque attacchi epilettici, i medici gli avevano diagnosticato solo febbre alta senza accorgersi della grave malattia che lo affliggeva. Bimbo Morto per un tumore al cervello Il protagonista della storia è Romeo Teixera residente a Leamington (Regno Unito). I genitori hanno raccontato che a gennaio 2019 aveva subito cinque convulsioni in sole due ore. “Un giorno sono tornato a casa dal lavoro e mio figlio ha provato a fare un passo. E’ subito caduto, così abbiamo pensato che qualcosa non andasse“, ha spiegato il padre. Immediato quindi il trasporto in ospedale, dove però per i medici si era trattato solo di febbre alta e Romeo venne subito dimesso. Soltanto dopo cinque mesi venne a galla la verità e gli fu diagnosticato il cancro al cervello. Un ... Leggi la notizia su notizie

