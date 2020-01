Morgan e Bugo a Sanremo 2020 insieme, un Sincero tributo ad un’amicizia vera (Di lunedì 13 gennaio 2020) A Sanremo 2020 trionfa l'amicizia, almeno per quanto riguarda la coppia in gara composta da Bugo e Morgan, un duetto che ha sorpreso tutti quelli che non erano a conoscenza, fino a questo momento, della grande stima reciproca che nasce da un'amicizia profonda tra i due artisti. La raccontano sui social motivando il duetto impensabile del Festival di Sanremo 2020 che ha già guadagnato il supporto di molti. A parlare sono Morgan e Bugo che, sui social, raccontano aneddoti personali che riguardano la nascita e la crescita del loro rapporto di amicizia, di fiducia, di stima reciproca sul piano personale e sul piano musicale. Per Morgan, il palco del Teatro Ariston rappresenterà l'occasione per festeggiare 30 anni di musica in compagnia di un amico e del cantautore italiano che stima di più in assoluto. A 47 anni anni di età, Morgan ha rilasciato il primo disco quando ne aveva ... Leggi la notizia su optimaitalia

