Montenegro, è guerra alla Chiesa ortodossa serba (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Serbia e Montenegro sono scoppiate dure proteste in seguito alla “Legge sulle Comunità Religiose” approvata dal parlamento montenegrino lo scorso 27 dicembre e secondo la quale tutte le comunità religiose del piccolo paese d’oltre Adriatico, dovranno presentare documentazioni che attestano la proprietà delle proprie strutture (edifici e terreni) da prima del 1918, data in cui la predominante Chiesa ortodossa di Montenegro si univa al regno di serbi, croati e sloveni che si sarebbe poi tramutato nell’ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Nel caso in cui le comunità religiose non fossero in grado di dimostrare il diritto di proprietà, sarebbe lo Stato montenegrino a prendere possesso degli edifici e considerando che il culto maggioritario in Montenegro è tradizionalmente la Chiesa ortodossa di Serbia, la nuova legge ha scatenato feroci proteste, con ... Leggi la notizia su it.insideover

