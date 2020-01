Miur cambia Carta Docente?/ Bonus insegnanti non funziona: le possibili modifiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) Miur cambia Carta Docente? Il Bonus insegnanti non funziona e il nuovo ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina valuta possibili modifiche: ecco quali. Leggi la notizia su ilsussidiario

infoitinterno : Scuola, come cambia il Miur: ecco il nuovo assetto amministrativo - NuovoMille : L'attuale #Miur viene 'spacchettato' in due ministeri distinti, che avranno diverse competenze. Ecco cosa cambia. - scuolainforma : Scuola, come cambia il Miur: ecco il nuovo assetto amministrativo -